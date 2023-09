Initiative des BMAW

Die neue Initiative ‚Lehre statt Leere‘ richtet sich an alle, die Sorgen bezüglich ihrer Lehre haben. Dieses Service ist kostenlos und österreichweit verfügbar.

‚Lehre statt Leere‘ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer.

Für wen?

Um das Service ‚Lehre statt Leere‘ in Anspruch nehmen zu können, muss man sich entweder in einem aufrechten Lehrverhältnis oder einem Lehrverhältnis, das vor nicht länger als sechs Monaten geendet hat befinden, oder in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung sein und der Wechsel in einen Lehrbetrieb bevorstehen.

Wie funktioniert’s?

‚Lehre statt Leere‘ bietet die Möglichkeit, über berufliche und private Sorgen zu reden. Dafür kann man entweder telefonisch (Info Line: 0800 220074) oder über das Internet (auf www.lehre-statt-leere.at) einen Termin vereinbaren. Daraufhin meldet sich ein Coach, der helfen kann, Antworten für etwaige Fragen und Probleme zu finden. Dabei unterstützt der Coach durch Fragetechniken bei der Suche nach eigenen Lösungen. Das Service von ‚Lehre statt Leere‘ ist kostenlos und österreichweit verfügbar.