Lidl streicht bei über 100 Grundnahrungsmitteln die Mehrwertsteuer!

Auch Lidl fordert als kurzfristige Maßnahme gegen die Inflation die temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und senkt als Zeichen von 28. September bis Ende Oktober bei über 100 Produkten die Preise um den entsprechenden Steuersatz!

Damit werden unter anderem die bedeutendsten Lebensmittel wie beispielsweise Semmeln, Butter, Bananen, Milch, Faschiertes, Mehl, Zucker, Öl usw. um 10% bzw. 20% günstiger.

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei Lidl in Österreich

Analysen der Arbeiterkammer und anderer Organisationen bestätigen das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis von Lidl in Österreich. Gerade bei den günstigsten Produkten schlagen Preissteigerungen im Einkauf oder bei Energie, Treibstoff & Personal aber langfristig deutlicher durch.

Kurzfristige Entlastung für die Konsumenten kann ein temporäres Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bringen. „Ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel würden wir selbstverständlich sofort und vollumfänglich weitergeben! Dies wäre jedenfalls eine Maßnahme, die ohne allzu große laufende administrative Aufwände schnell umgesetzt werden kann. Wir sind bereit.“ so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wird Lidl von 28. September bis Ende Oktober die Mehrwertsteuer auf über 100 Grundnahrungsmittel „streichen“ und die Preise um den entsprechenden Steuersatz senken! In Summe übernimmt Lidl Österreich damit Kosten in Millionenhöhe. Geld, das sich die Kunden sparen.

Über Lidl Österreich

Lidl bietet seinen Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 hat sich Lidl erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei Lidl Österreich: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen.

Lidl möchte der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat Lidl bereits zehn Mal in Folge als einen der besten Arbeitgeber in Österreich zertifiziert.

Außerdem wurde Lidl 2022 zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: Im smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten.

Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect gibt es weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften wird bei Lidl groß geschrieben. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagt Lidl „Pfiat di Plastik“ und Kunststoff wird reduziert oder ganz darauf verzichtet.

Wo dies nicht sinnvoll ist, wird auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile geachtet. Großer Wert wird außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung gelegt: Mit der „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% werden Lebensmittel vor der Biotonne gerettet. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf den Filialen vermeiden zusätzliche CO2-Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil der ganzheitlichen CSR-Strategie werden Taten vor Worte und ehrgeizige, ambitionierte Ziele gesetzt. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at