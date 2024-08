US-Börsen crashen bei Eröffnung um bis zu 5,5 %

Der wichtige US-Index Dow Jones verliert rund 3 Prozent, als die US-Börsen öffnen. Der Tech-Index Nasdaq kracht um bis zu 5,5 Prozent in die Tiefe. Tesla verliert 10 Prozent, Nvidia verliert sogar 12 Prozent.

Weltweit fallen die Aktienkurse an den Börsen heute. In Japan ereignete sich der größte Crash seit 35 Jahren. Auch Europa zeigte tiefrot gefärbte Aktienmärkte.

Um 15:30 Uhr (MESZ) öffnete die US-Börse ebenfalls mit Verlusten. Der wichtige US-Index Dow Jones verliert rund 3 Prozent, als die US-Börsen öffnen. Der Tech-Index Nasdaq kracht um bis zu 5,5 Prozent in die Tiefe. Tesla verliert 10 Prozent, Nvidia verliert sogar 12 Prozent.

Knapp nach 15.30 Uhr, zur Eröffnung der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung (in %) Dow Jones 38.576,88 -1.160,38 (-2,92) S&P-500 5.135,16 -211,40 (-3,95) Nasdaq Composite 15.848,26 -927,90 ( -5,53)

Die Stimmung an den Börsen bleibt höchst angespannt, die Nervosität ist hoch.



In Deutschland startete der DAX mit einem Minus von 3 Prozent in den Tag. Europaweit verkauften Anleger. Der heimische ATX verlor 2,58 %.

Bitcoin verlor 10.000 an Dollar Wert

Der amerikanische Dow Jones beendete bereits den Freitag mit einem Minus - damals verlor er 1,5 Prozent.

Der Bitcoin verlor mehr als 10.000 US-Dollar an Wert - schon am Wochenende, als die Börsen noch geschlossen waren.

Was sind die Gründe?

Die Sorge vor einem breit angelegten Konjunkturabschwung in den USA hat die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Ausverkauf begann am Freitag und setzte sich am Montag fort. Kritiker sehen die Schuld dafür auch bei der US-Notenbank Fed, die an ihrer Hochzinspolitik bis jetzt festhält. Nachfolgend Fragen und Antworten zu den Ursachen für die Turbulenzen an den Märkten:

WAS HAT DIE REZESSIONSSORGEN AUSGELÖST?

Überraschend schlechte Jobdaten. Im Juli entstanden in den USA nur 114.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Ökonomen hatten mit 175.000 gerechnet. Der Stellenzuwachs lag damit nur noch knapp über der Marke von 100.000. Diese Kennziffer gilt unter Expertinnen und Experten noch als ausreichend, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen. Zudem stieg die Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,3 Prozent.

WARUM IST DER ARBEITSMARKT SO WICHTIG?

Der private Konsum macht mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus. Werden weniger Jobs geschaffen und steigt die Arbeitslosigkeit, könnten die Verbraucher vorsichtiger beim Geldausgeben werden. Das wiederum könnte viele Unternehmen dazu veranlassen, bei Neueinstellungen und Investitionen vorsichtiger zu werden - was die Konjunktur belasten würde.

GIBT ES WEITERE AUSLÖSER FÜR DIE BÖRSENTURBULENZEN?

Ja, das Debakel von US-Techkonzernen. Eingetrübte Aussichten hier, steigende Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) dort: Mit ihren neuen Quartalsergebnissen sorgten sie weltweit für Enttäuschung. Amazon, Apple und Intel konnten mit ihren Bilanzen die hochgesteckten Markterwartungen nicht erfüllen.

Seit Anfang 2022 wurden der Internetseite Layoffs.fyi zufolge allein in den USA 550.000 Beschäftigte der Technologie-Industrie vor die Tür gesetzt.

WIE HOCH IST DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINER US-REZESSION?

Die Ökonomen der US-Investmentbank Goldman Sachs haben die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA für die kommenden zwölf Monate auf 25 Prozent angehoben. Bis jetzt waren sie nur von 15 Prozent ausgegangen. Noch pessimistischer zeigen sich die Analysten von JPMorgan, die die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession auf 50 Prozent schätzen.

AUF WELCHE KONJUNKTURDATEN KOMMT ES JETZT AN?

Angesichts der abebbenden Inflation zeigen sich die Verbraucher zuletzt noch recht spendabel und steigerten ihre Ausgaben im Juni um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Doch ziehen über dem Dienstleistungssektor dunkle Wolken auf: Die Geschäfte sind im Juni laut der Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) geschrumpft und sprechen damit für eine Konjunkturabkühlung.

Deshalb rücken konsumsensible Indikatoren in den Fokus - von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe über die Inflation bis hin zur Verbraucherstimmung.

WIE WIRD EINE REZESSION FESTGESTELLT?

In Europa wird bei zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von einer Rezession gesprochen. In den USA entscheidet das private Wirtschaftsforschungsinstitut "National Bureau of Economic Research" (NBER), ob sich die Wirtschaft in einer Rezession (von lat. für "Rückgang") befindet.

Es konstatiert aber oftmals erst nach einer solchen Abschwungphase, dass es diese gegeben hat. Unter Rezession wird ein deutlicher Rückgang der Aktivität über die gesamte Wirtschaft verstanden, der über mehrere Monate andauert. Dies muss in den Daten zu Industrieproduktion, Beschäftigung, Realeinkommen und Einzel- sowie Großhandel zum Ausdruck kommen.

WIE HAT SICH DIE US-WIRTSCHAFT 2024 BISHER GESCHLAGEN?

Überraschend gut. Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent - doppelt so schnell wie in den ersten drei Monaten. Dazu trugen auch wachsende Konsumausgaben bei. Allerdings: Mehrere Indikatoren signalisieren eine Konjunkturabkühlung.

So hat die US-Industrie im Juni überraschend den zweiten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen sanken um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

HAT DIE NOTENBANK FED ZU LANGE ZUGESCHAUT?

Zentralbankchef Jerome Powell hat zuletzt klargemacht, dass sich die Fed angesichts des abebbenden Preisauftriebs nicht mehr "zu 100 Prozent" auf die Inflation fokussieren muss. Doch hat sich der Preisauftrieb lange Zeit als äußerst zäh erwiesen, weshalb die Zentralbank bisher vor einer Zinswende zurückschreckte.

Dies auch, weil die Fed Anfang des Jahrzehnts den Aufbau der Inflationswelle als temporäres Phänomen gedeutet hatte und somit auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Mit der straffen Linie will sie den Konjunkturmotor abkühlen, wenn auch nicht abwürgen. Offenbar haben nun Investoren Zweifel daran, dass ihr dies gelingen wird.

SPANNUNG: WIE WIRD DIE FED NUN REAGIEREN?

Die Finanzmärkte setzen darauf, dass Powell & Co schleunigst die Zinswende einleiten, und zwar auf der Sitzung im September. Zuletzt hielten die Währungshüter den Leitzins noch in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.

Neben einem "normalen" Zinsschritt nach unten von einem viertel Prozentpunkt könnte es auch einen größeren von einem halben Prozentpunkt geben. Die Volkswirte von Goldman Sachs erwarten, dass es die Fed bei einem viertel Prozentpunkt belässt und im November und Dezember zwei weitere "normale" Schritte nach unten folgen lassen wird.