Benko-Luxus-Villa wird für mehr als 12 Millionen Euro angeboten

Die Villa Eden wanderte von der Signa Luxury Collection in Richtung INGBE-Stiftung, deren Begünstigte die Mutter von René Benko ist. Jetzt soll das Juwel am Gardasee für 12,5 Millionen € verkauft werden.

Ein Prestigeprojekt des Immobilienkonzerns Signa rund um den Tiroler René Benko steht am Ufer des Gardasees. Mit Infinity-Pool sowie Spa, Fitnessraum und Bibliothek sowie Garagen für Nobelkarossen.

Das prächtige Resort besteht aus mehreren Villen. Geplant von Star-Architekt David Chipperfield, der mehrere Benko-Prachtbauten konzipierte. Der Luxushotelkomplex erstreckt sich über einen Hang in Gardone mit traumhaftem Seeblick.

Noch vor der Mega-Pleite des Signa-Immobilienkonzerns hat der Unternehmer das Resort mit dem Namen "Eden Reserve" in seinen Einflussbereich gebracht. Im August 2023 wurde es laut "Standard" von der Signa Holding an eine Benko-Stiftung abgetreten. Ein Signa-Sprecher sagte damals: "Es handelt sich um eine ganz normale Transaktion zu marktüblichen Preisen".



oe24 hat das Nobel-Hotel jetzt auf einer Immo-Portal ausfindig gemacht.

Benko-Villa steht um 12.550.000 Euro zum Verkauf

Als Seeblickvilla entworfen von David Chipperfield wird die Benko-Villa in höchsten Tönen angepreist - und für den hohen Preis von exakt 12.550.000 Euro angeboten.

Die drei Gebäude, die diese elegante Villa ausmachen, nutzen die Hanglage, um atemberaubende Ausblicke und komfortable Umgebungen zu bieten, heißt es.

Häuser kosteten einst 10.000 Euro pro Nacht

Die Häuser im "Villa Eden Reserve Resort" in Gardone am See ließen sich einst tage- und wochenweise zum Preis von 3.000 bis 10.000 Euro pro Nacht mieten. Auf der Hotelwebsite, die immer noch online ist, wird das Eden als Objekt der Signa dargestellt. Der gehört es aber längst nicht mehr - jetzt ist es im Einflussbereich einer Benko-Stiftung.

Nicht die Privat-Villa von Benko am Gardasee

Zuletzt war auch häufig von der Privat-Villa Benkos am Gardasee zu lesen - der Villa Ansaldi in Sirmione, welche einer Signa-Firma gehört. Dabei handelt es sich um eine andere Villa - nicht um den Villen-Komplex Eden.

Unten im Bild sehen Sie die Luxus-Villa Ansaldi. Dort feierte Benko in vollem Prunk seinen 40. Geburtstag für mehr als eine halbe Million Euro.

Die Luxus-Villa Ansaldi liegt 33 Kilometer entfernt von der nun angebotenen Villa Eden - welche dem Verkäufer jetzt rund 12,5 Millionen Euro in die Kassen spülen soll.