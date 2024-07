Insider: Benkos haben neues, sehr teures Pferd

In Zeiten wie diesen: Halbbruder von Toppferd als Neuzugang zu Benkos Reitstall, berichtet Pferde-Insider

Große Show an diesem Wochenende beim Reitturnier in Rankweil in Vorarlberg – berichtet ein Insider oe24.

Die Frau von Signa-Gründer René Benko ist vor Ort, im Luxus-SUV Lamborghini Urus und – mit einem neuen Pferd. Auch Benko wird zum dreitägigen Turnier in Vorarlberg erwartet, sagt der Insider. Zuletzt wurde Benko einmal mit Glatze bei einem Reitturnier gesichtet – das war bereits nach der Milliardenpleite.

Pferd »Comme il faut« ist Olympia-Star

Superpferd. Das neue Pferd der Benkos ist ein Warmblüter aus bester Familie. Das Pferd heißt „Comme il faut Z“ und ist der Halbbruder eines Tieres, das bei der Olympia zu entzücken wusste.

„Tatsächlich ist das neue Benko-Pferd der Halbbruder von ‚Comme il faut‘, dem Pferd der begnadeten Olympiareiterin Katharina Rhomberg“, berichtet der Pferde-Insider oe24. Das Pferd dürfte rund 50.000 Euro wert sein.

Olympiareiterin Katharina Rhomberg mit Comme il faut. © GettyImages ×

Jetzt ist die Familie Benko mit dem neuen Spitzenpferd laut Insider im Ländle. Wo Benko schon mit der Landesbank Hypo Vorarlberg stets gute Geschäfte gemacht hatte. Bis dann die Milliardenpleite kam.