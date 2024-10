Media-Analyse 2023/24: 847.000 lesen ÖSTERREICH/oe24/oe24.at täglich Print und online

10,9 % Cross-Media-Reach und schon 7,4 % Print-Reichweite

Sensationelle Werte für die ÖSTERREICH/oe24-Kombi in der aktuellen Media-Analyse 2023/2024. Bei der Cross-Media-Reach kommt ÖSTERREICH/oe24/oe24.at bereits täglich auf 847.000 Leser bei Print und online. Damit erreicht ÖSTERREICH/oe24/oe24.at eine Cross-Media-Reach von 10,9 % und ist damit erneut in den Top 3 aller in der Media -Analyse erhobenen Tageszeitungen.

Eindrucksvoll sind insbesondere die Cross-Media-Reach-Zahlen bei der jungen Kernzielgruppe. Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24/oe24.at bereits 13,6 % Reichweite pro Tag (171.000 Leser), bei den 40- bis 49-Jährigen sind es sogar 14,6 % (173.000 Leser). In Wien liegt die Cross-Media-Reichweite bei 17,4 %.

Besonders erfreulich sind auch die Werte der ÖSTERREICH/oe24-Kombi bei Print: In der aktuellen Media-Analyse erreicht ÖSTERREICH/oe24 eine Reichweite von 7,4 %. Das heißt: Jeden Tag lesen schon 578.000 Österreicher die ÖSTERREICH/oe24-Kombi.

Der weiteste Leserkreis (WLK) für ÖSTERREICH/oe24 beträgt mehr als 1,7 Millionen Leser, die ÖSTERREICH/oe24 mindestens einmal in den letzten 14 Tagen gelesen haben. Das entspricht einer Reichweite von 22 % (WLK).

Quelle: Media-Analyse 23/24 und Media-Analyse 22/23, CMR, LpA und WLK, Kategorie Tageszeitungen, Schwankungsbreiten auf www.media-analyse.at/Signifikanz . Bei den CMR-Werten erfolgt eine Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). Die ÖSTERREICH/oe24-Kombi ist kein am Lesemarkt erhältlicher Titel.