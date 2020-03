ÖSTERREICH/OE24 mit Rekord-Entnahme wegen Corona

Die Tageszeitung ÖSTERREICH erlebt mit ihrer Gratis-Zeitung oe24 derzeit einen "Entnahme-Boom". ÖSTERREICH-Geschäftsführer Wolfgang Zekert: „Wir reagieren auf das stark steigende Informationsbedürfnis der Österreicher wegen der Corona-Krise, indem wir mehr als 60 Prozent unserer bisher vor U-Bahn-Stationen, Bahnhöfen und Öffi-Haltestellen positionierten Entnahmeboxen vor die Eingänge von Lebensmittel-Filialen umpositioniert haben. Dort registrieren wir derzeit die dreifache Entnahmemenge wie in den Zeiten vor der Corona-Krise."

Von den 3.700 Entnahme-Standorten von ÖSTERREICH/oe24 befanden sich bisher 1.700 vor U-Bahn-Stationen, vor Bahnhöfen oder vor Öffi-Haltestellen in ganz Österreich. Von den 1.700 "Öffi-Boxen" wurden bereits von Freitag bis Montag mehr als 1.000 Stück vor Lebensmittelfilialen "umpositioniert". Damit wurde auf die stark sinkende Frequenz in U-Bahnen, ÖBB und Öffis reagiert und gleichzeitig der stark steigenden Nachfrage in den Lebensmittelfilialen Rechnung getragen. Mittlerweile hat ÖSTERREICH/oe24 insgesamt schon mehr als 2.000 Entnahme-Boxen vor den Eingängen von Lebensmittelfilialen in ganz Österreich positioniert und baut diese Zahl täglich weiter aus. ÖSTERREICH-Geschäftsführer Wolfgang Zekert: „Damit ist es uns nicht nur gelungen, unsere verbreitete Auflage bereits am Montag und Dienstag trotz der Corona-Krise stabil zu halten – sondern die Nachfrage an den Entnahmestellen vor den Lebensmittelfilialen ist so stark, dass wir ab morgen Donnerstag mit einer deutlichen Auflage-Erhöhung beginnen können."