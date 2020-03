Sensationelle Quoten für oe24.TV durch Corona-Berichte

Österreichs Nachrichten-TV-Sender oe24.TV verzeichnet aufgrund seiner 24-Stunden-Berichterstattung zum Corona-Virus neue Quoten-Rekorde:

Gestern sahen laut Teletest 262.000 Österreicher oe24.TV (NRW 12+). Der Marktanteil betrug über den gesamten Tag mehr als 1 Prozent – im Detail 1,05 Prozent in der Gesamtzahl aller Zuseher (12+) und sogar 1,78 Prozent in der Werbezielgruppe (12–49).

Damit war oe24.TV gestern mit großem Abstand der führende Nachrichten-TV-Sender in Österreich. Der Marktanteil von oe24.TV lag beim Dreifachen der nächstgrößten News-Sender, die in Österreich empfangbar sind.

Eindrucksvoll sind die Detailzahlen von oe24.TV am gestrigen Dienstag: Am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr lag der Marktanteil bei 4 Prozent (12+), in der Werbezielgruppe (12–49) sogar bei über 5 Prozent. Zu Mittag zwischen 11 und 13 Uhr, als oe24.TV die Pressekonferenz nach dem Krisengipfel der Bundesregierung übertrug, war oe24.TV mit 9,47 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe 12–49 sogar das meistgesehene österreichische Fernseh-Programm. Abends zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr erreichte "FELLNER! Live" 126.000 Zuseher und einen durchgängigen Marktanteil von mehr als 1 Prozent.

Insgesamt erreicht oe24.TV im März (1.–10.3.2020) bereits einen Marktanteil von mehr als 0,5 Prozent (12+) sowie mehr als 0,6 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe 12–49 und ist damit mit großem Abstand das am meisten gesehene Nachrichten-TV-Programm in Österreich mit einem fast doppelt so hohen Marktanteil wie der nächstgrößte Nachrichten-TV-Sender. Damit hat oe24.TV seinen Marktanteil gegenüber dem Vorjahr (März 2019: 0,23 Prozent, 12+) mehr als verdoppelt.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufige Werte, Basis Zeitschiene personengewichtet