oe24.TV war bei werberelevanter Zielgruppe von 11-12 Uhr meistgesehener TV-Sender in ganz Österreich

Neuer Bestwert für den österreichischen News-Sender oe24.TV: Am Freitag erreichte oe24.TV bei der Übertragung der Pressekonferenz der Bundesregierung zu den schärferen Corona-Maßnahmen einen Marktanteil von 18 Prozent bei den 12-49 Jährigen. Damit war oe24.TV bei der werberelevanten Zielgruppe in der Stunde von 11 bis 12 Uhr der meistgesehene TV-Sender in ganz Österreich!

Bei allen TV-Zusehern (12+) betrug der Marktanteil in dieser Stunde ebenfalls sensationelle 11 Prozent.

Der Freitag brachte oe24.TV überhaupt Rekord-Quoten: Insgesamt lag der Tages-Marktanteil bei allen TV-Zusehern (12+) bei 1,1 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte oe24.TV sogar einen Tages-Marktanteil von 1,8 Prozent.

Quelle: Teletest/AGTT, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene, 11.9.2020, vorläufig gewichtete Zahlen