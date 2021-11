Rekord-Quote für oe24.TV mit Regierungsgipfel: Über 100.000 Seher

oe24.TV war gestern, Freitag, im Hauptabend-Programm auf Platz 3 aller privaten TV-Angebote und auf Platz 5 aller Fernseh-Sender inklusive aller ORF-Programme

Österreichs Nachrichtensender oe24.TV hat gestern, Freitag, Abend mit der Live-Übertragung der Regierungs-Pressekonferenz einen neuen Quoten-Rekord erzielt.

In der Zeit von 20.15 bis 21.00 Uhr - also im Hauptabend-Programm -sahen im Schnitt 107.000 Österreicher in der Durchschnittsreichweite (DRW) die Regierungs-Pressekonferenz auf oe24.TV. In der kumulierten Reichweite (NRW) waren es sogar 175.000 Seher (20-21 Uhr). Die 107.000 Seher DRW (12+) entsprechen einem Marktanteil von fast 4,0 Prozent in der Gesamtseherschaft (12+) und sogar von mehr als 7 Prozent in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Damit war oe24.TV gestern bereits auf Platz 3 aller privaten TV-Angebote für Österreich (inklusive aller deutschen Privatsender) und auf Platz 5 aller TV-Programme inklusive aller ORF-Sender.

Insgesamt sahen gestern mehr als 460.000 Österreicher oe24.TV.

Quelle: AGTT/Gfk Teletest, Evogenius Reporting. 5.11.21 (vorläufig Gewichten), Basis Zeitschiene, NRW: 20-21 Uhr.