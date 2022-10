Stabile Reichweite mit 510.000 Lesern pro Ausgabe +++ Schon 7,9 Prozent Reichweite in Kernzielgruppe der 30-39-Jährigen

Wien. Während andere Mitbewerber bei der Reichweite verlieren, hält ÖSTERREICH/oe24 in der aktuellen Media-Analyse 2021/22 seine Reichweite stabil. Täglich lesen bereits 510.000 Österreicher ÖSTERREICH/oe24 (LpA). Der weiteste Leserkreis (WLK) für ÖSTERREICH/oe24 beträgt 1,4 Millionen Leser, die ÖSTERREICH/oe24 mindestens einmal in der Woche lesen. Das entspricht einer Reichweite von 18,4 Prozent (WLK).

Besonders erfreulich sind dabei die Zielgruppen-Werte für ÖSTERREICH/oe24. In der für die Werbewirtschaft besonders wichtigen Zielgruppe der 30-39-Jährigen steigert ÖSTERREICH/oe24 seine Reichweite innerhalb von nur einem Jahr von 5,9 Prozent auf 7,9 Prozent! Das entspricht einem sensationellen Plus von 34 Prozent in dieser Zielgruppe, also mehr als ein Drittel mehr Leser!

„ÖSTERREICH/oe24 ist bei der Reichweite stabil und garantiert allen Werbekunden damit auch weiterhin die gleichen attraktiven Werbe-Preise (TKPs). Besonders erfreulich ist vor allem, dass wir in unserer Kernzielgruppe der 30-39-Jährigen, die für die Werbewirtschaft besonders wichtig ist, um mehr als ein Drittel zulegen konnten und bereits eine Reichweite von 7,9 Prozent erreichen. Das zeigt, dass Print-Zeitungen und digitale E-Papers auch von jungen Lesern konsumiert werden, wenn sie modern und am Puls der Zeit sind. Wer junge Leser erreichen will, kommt um ÖSTERREICH/oe24 nicht herum. Diese sehr erfreulichen Media-Analyse-Zahlen bestärken uns einmal mehr in unserer Transformation zu einem Digital-Medienhaus und wir freuen uns bereits auf weitere Erfolgsmeldungen in den künftigen Media-Analysen“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: Media-Analyse 2021/2022 im Vergleich zu Media-Analyse 2020/2021, LpA Gesamt und WLK Gesamt. Schwankungsbreite ÖSTERREICH/oe24-Kombi (KAUF/GRATIS) +/- 0,4%

Österreich und oe24 werden seit August 2021 wieder getrennt mit 2 Titelkarten erhoben.

Für die MA 21/22 bedeutet das eine getrennte Erhebung von 11 Monaten (August 2021 bis Juni 2022), womit der Monat Juli 2021 fehlt. Um eine separate Ausweisung von Österreich und oe24 zu ermöglichen, wurden SOLL-Verteilungen der Doppel- und Exklusivleser aus dem Datenbestand August 2021 – Juni 2022 ermittelt und Verteilungen auf WLK, Frequenzen sowie LpN angewandt. Die Juli-Werte für Österreich/oe24 wurden auf beide Einzeltitel übertragen, sodass Doppel- und Exklusivleser korrekt abgebildet sind.*)Der Kombiwert ÖSTERREICH/oe24 ist kein am Lesermarkt erhältlicher Titel, sondern eine Kombination der Reichweiten von ÖSTERREICH (KAUF) und oe24 (GRATIS).