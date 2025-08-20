Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.000 aktien down -0.47% Andritz AG 62.90 aktien down -0.87% BAWAG Group AG 112.80 aktien down -2% CA Immobilien Anlagen AG 23.400 aktien down -0.43% CPI Europe AG 18.660 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien down -2.39% EVN AG 23.800 aktien down -0.83% Erste Group Bank AG 87.35 aktien down -0.8% Lenzing AG 27.900 aktien up +2.57% Mayr-Melnhof Karton AG 82.60 aktien up +0.12% OMV AG 48.000 aktien up +0.84% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.860 aktien down -1.28% SBO AG 29.400 aktien down -1.01% Telekom Austria AG 9.570 aktien down -0.1% UNIQA Insurance Group AG 13.080 aktien down -0.46% VERBUND AG Kat. A 62.30 aktien down -0.8% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.700 aktien down -1.04% Wienerberger AG 33.140 aktien down -0.3% voestalpine AG 28.220 aktien down -0.35%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Newsroom
© TZOe Artner

ÖAK

Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.251 verbreiteter Auflage* im 1. HJ 2025 (Di-Fr)

20.08.25, 13:43
Teilen

Sensationelle Digital-Werte: Schon 72.977 verbreitete E-Paper-Exemplare (Wochenschnitt Di-Fr)  

In der heute veröffentlichten ÖAK für das 1. Halbjahr 2025 meldet die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 400.251 verbreitete Exemplare* im Wochenschnitt Dienstag bis Freitag und kann damit einmal mehr die wichtige 400.000er-Marke knacken.  Bei den gemeldeten ePaper, die in die verbreitete Auflage zählen, kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf 72.977 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt Di-Fr.

Die meisten E-Paper-Exemplare  

Damit hat ÖSTERREICH & oe24 die meisten verbreiteten E-Paper-Exemplare aller österreichischen Tageszeitungen.  In Wien kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 251.932 verbreitete Zeitungen (davon 72.977 ePaper). 

Platz 1 aller privaten Online-Medien

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Mit 400.251 verbreiteten Exemplaren im 1. Halbjahr sind wir wieder über der wichtigen 400.000er-Marke und zeigen damit, dass Print weiterhin einen hohen Stellenwert für unsere Mediengruppe hat. Besonders erfreulich sind auch die ePaper-Zahlen, die mit 72.977 verbreiteten Exemplaren den digitalen Wandel der klassischen Zeitung in die Online -Welt darstellen. Diese starken E-Paper-Zahlen sind ein weiterer wichtiger Schritt zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. In der zuletzt veröffentlichten ÖWA für Juli ist das oe24-Netzwerk mit mehr als 4 Millionen Unique Usern bereits auf Platz 1 aller privaten Online-Medien-Dachangebote.“ 

*) davon 72.977 ePaper 

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2025, Wochenschnitt Di-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE). ÖWA, Basis: Internetnutzer

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden