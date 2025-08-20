Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 400.251 verbreiteter Auflage* im 1. HJ 2025 (Di-Fr)

Sensationelle Digital-Werte: Schon 72.977 verbreitete E-Paper-Exemplare (Wochenschnitt Di-Fr)

In der heute veröffentlichten ÖAK für das 1. Halbjahr 2025 meldet die Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 400.251 verbreitete Exemplare* im Wochenschnitt Dienstag bis Freitag und kann damit einmal mehr die wichtige 400.000er-Marke knacken. Bei den gemeldeten ePaper, die in die verbreitete Auflage zählen, kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf 72.977 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt Di-Fr.

Die meisten E-Paper-Exemplare

Damit hat ÖSTERREICH & oe24 die meisten verbreiteten E-Paper-Exemplare aller österreichischen Tageszeitungen. In Wien kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 251.932 verbreitete Zeitungen (davon 72.977 ePaper).

Platz 1 aller privaten Online-Medien

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Mit 400.251 verbreiteten Exemplaren im 1. Halbjahr sind wir wieder über der wichtigen 400.000er-Marke und zeigen damit, dass Print weiterhin einen hohen Stellenwert für unsere Mediengruppe hat. Besonders erfreulich sind auch die ePaper-Zahlen, die mit 72.977 verbreiteten Exemplaren den digitalen Wandel der klassischen Zeitung in die Online -Welt darstellen. Diese starken E-Paper-Zahlen sind ein weiterer wichtiger Schritt zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. In der zuletzt veröffentlichten ÖWA für Juli ist das oe24-Netzwerk mit mehr als 4 Millionen Unique Usern bereits auf Platz 1 aller privaten Online-Medien-Dachangebote.“

*) davon 72.977 ePaper

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2025, Wochenschnitt Di-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE). ÖWA, Basis: Internetnutzer

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht erhältlich.