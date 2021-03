Die Tage der offenen Tür an den Wiener Schulen können in diesem Jahr nicht wie üblich stattfinden, daher soll es nun virtuelle Einblicke in das Schulleben geben.

Auf Grund der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung finden die Tage der offenen Tür an den Wiener Schulen nicht vor Ort statt. Um den Schülern dennoch die Möglichkeit zu geben ihre zukünftigen Schulen zu besichtigen, wurde das Projekt "Wiener digital offene Schultüren" ins Leben gerufen. Virtueller Einblick in das Schulleben Schulen können durch das Projekt ihre Vorzüge und Stärken in Form eines kurzen Videos präsentieren und so einen Einblick in den Schulalltag geben. Auf der Seite der Wiener Bildungsdirektion kann man sich jetzt einen Überblick über die verschiedensten Schulen in Wien machen. Um die Suche auf diverse Bedürfnisse anzupassen und zu erleichtern, kann mit Hilfe eines Filters selektiert werden. Die Wiener Bildungsdirektion erhofft sich mit dieser Initiative die Entscheidung über den weiterführenden Bildungsweg zu erleichtern. JETZT SCHULEN ENTDECKEN!