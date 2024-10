× Nah&Frisch Kaufleute mit neuem Werbeauftritt im TV

Nah&Frisch präsentiert diese Woche seine neue TV-Kampagne, die die enge Verbindung der Kaufleute zu ihrer Berufung und den Menschen in der Region in den Mittelpunkt rückt.

Mit dabei ist die Amadeus-Preisträgerin „Die Mayerin“, die eine neue Version ihres Hits „Dahoam“ beisteuert.



Eine Hymne an die Kaufleute

Nah&Frisch Geschäftsführer Hannes Wuchterl: „Unsere neuen TV-Spots sind eine Hymne auf unsere Kaufleute und ihre Freude an Ihrer Berufung. Besonders stolz sind wir darauf, dass zwei echte Nah&Frisch Kaufleute in unserer neuen Kampagne mit ihrer Sympathie und ihrer Freude an ihrem Beruf begeistern.“

Ein Lied für das Gefühl von Zuhause

Die Mayerin: „Dahoam ist nicht nur ein Werbejingle, es ist der Song, der so vielen Kunden, Kaufleuten, aber auch generell Hörern aus der Seele spricht. Sich wo zuhause zu fühlen ist die Wurzel für ein erfülltes und glückliches Leben. Mit unserer neuen Version von Dahoam haben wir dieses Glück eingefangen und ins Hier und Jetzt gebracht. Ich freu mich sehr, dass es uns so gut gelungen ist!“

Start der Kampagne

Die Kampagne startet am 1. November mit 25- und 45-sekündigen TV-Spots sowie 25-sekündigen Radio-Spots. Wuchterl beschreibt die Botschaft: „Unsere Kaufleute sind für die Menschen da, die sich zuhause fühlen.“

Repräsentation der Kaufleute

Die Nah&Frisch Kaufleute Juliana Mild und Manfred Moyses repräsentieren die 340 Kaufleute und zeigen, was es bedeutet, mit Freude und Energie Nah&Frisch Kaufmann zu sein. Die Kampagne wurde von der Werbeagentur „BROKKOLI“ unter der Leitung von Kreativdirektor Erich Falkner entwickelt. Falkner hebt hervor, dass die Emotionalität und Authentizität der Marke im Fokus standen und bedankt sich bei dem gesamten Team.

Die Mayerin: Mut und Lebensfreude

Ulrike Mayer, die „Die Mayerin“, ist nicht nur eine talentierte Sängerin mit mehreren Alben und einem Amadeus Award, sondern verkörpert auch Mut und Lebensfreude, die sie in ihre Musik einfließen lässt.

Nah&Frisch Strukturdaten 2023 (inkl. Nah&Frisch punkt):



Umsatz: 342 Mio. Euro

Standorte: 394

Mitarbeiter: 1.700

Verkaufsfläche: 79.300m2