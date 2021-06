Neuer Ausbildungszweig an der HAK Tamsweg

Mit dem neuen Schuljahr 2021/ 2022 startet an der HAK Tamsweg ein neuer Ausbildungszweig in Kooperation mit PALFINGER und Biosphäre Lungau. Für diese innovative Ausbildung sollen in den nächsten Jahren mehr als 1.000 Milliarden Euro investiert werden.

Die neue Ausbildung [management.future] vereint bestehende Schwerpunkte der HAK und betrachtet sie unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Ziel ist es, zukünftige „Nachhaltigkeitsmanager“ auszubilden, die Österreich bei der Einhaltung des European Green Deals, dem Abkommen bis 2050 klimaneutral zu sein, unterstützen sollen. Kooperation mit starken Partnern Um einen professionellen Lehrplan zu erstellen, ist die Unterstützung von Experten unerlässlich. Aus diesem Grund wurde die Kooperation der HAK Tamsweg mit der Firma PALFINGER, die sich seit Jahren einer nachhaltigen Entwicklung verschreibt, in die Wege geleitet. PALFINGER unterstützt die HAK Tamsweg und ihre Schüler mit Werksführungen und der Betreuung von Diplomarbeiten. Ein weiterer starker Kooperationspartner ist die Biosphäre Salzburger Lungau. Während PAFLINGER ein Beispiel für gelungenes SDG- Management in der internationalen Wirtschaft darstellt, deckt diese das nationale und regionale SDG- Management ab. Die Biosphäre Lungau ist bei der Erarbeitung des Lehrplans involviert und wird zudem einige „Biospähren- und Regionalmanagement“- Unterrichtsstunden leiten. [management.future] Der neue Ausbildungszweig setzt sich zum Ziel, Änderungen in der Wirtschaft, im Konsum und den Einstellungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu begleiten. In drei Säulen sollen die Schüler auf zukünftiges Management vorbereitet werden: Sustainable Development : Hier setzen sich die Schüler mit den 17 Zielen der UN zu nachhaltiger Entwicklung auseinander

Corporate Social Responsibility: Die Schüler lernen einen CSR- Fahrplan kennen, der zu strategischen Vorteilen des Unternehmens führen soll

Englisch: Die Schüler werden auf das Cambridge Zertifikat vorbereitet. Die drei Säulen werden ergänzt um Biosphären- und Regionalmanagement, Unterricht zum Wissenschaftlichen Arbeiten, sowie Seminaren zur psychischen Eignungsvorbereitung für Universitäten etc.

Insbesondere wird Wert darauf gelegt, den Schülern den ganzen Prozess der Umsetzung von nachhaltigen Projekten näherzubringen, weshalb auch Themenfelder der Öffentlichkeitsarbeit behandelt werden.