oe24.TV am Samstagnachmittag (13-16 Uhr) auf Platz 1 der Privatsender

Sensationelles Quoten-Wochenende für oe24.TV: Am Samstag war oe24.TV zwischen 13 und 16 Uhr laut Teletest der quotenstärkste Privat-Sender in ganz Österreich (12+). Mit der Übertragung der Corona-Demo in Wien erreichte oe24.TV einen Marktanteil von bis zu 5,3 Prozent (15.30 - 15.45 Uhr), in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen lag der Spitzenmarktanteil in dieser Viertelstunde sogar bei 10,1 Prozent.

Auch die Tageswerte waren am Samstag sensationell: In der werberelevanten Zielgruppe lag der Tagesmarktanteil bei 2,1%, bei allen TV-Zusehern waren es 1,4 Prozent.