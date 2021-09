Oe24.TV im August mit neuem Rekord-Marktanteil

Top-Quote im August: oe24.TV knackt erstmals 2-%-Marke beim Marktanteil.

Wien. Sensationelles Ergebnis für oe24.TV im August: Erstmals in seiner Geschichte überspringt oe24.TV mit 2,1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) die für Nachrichtensender als unerreichbar betrachtete 2-Prozent-Marke und platziert sich damit in der Spitzengruppe aller Privatsender.

95 % Plus gegenüber dem Vorjahres-Wert

Die Zugewinne von oe24.TV sind eindrucksvoll:

Gegenüber dem Vormonat Juli 2021 beträgt das Plus mehr als 40 %, von 1,5 auf 2,1 % Marktanteil.

Gegenüber dem Vorjahr (August 2020) verzeichnet oe24.TV sogar ein Plus von 95 Prozent und steigerte seinen Marktanteil von 1,1 auf 2,1 Prozent.

Damit erreicht oe24.TV sowohl in der Werbe-Zielgruppe (plus 95 Prozent) wie auch beim Gesamtpublikum (plus 77 Prozent) den höchsten Zugewinn aller TV-Sender gegenüber dem Vorjahr.

Täglich schon 307.000 Zuseher für oe24.TV

Beim Gesamtpublikum (12+) beträgt der Marktanteil von oe24.TV im August 1,2 Prozent. Insgesamt sahen im August 1,42 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), im Tagesschnitt hatte oe24.TV im August 307.000 Zuseher (NRW 12+).

Laut Teletest war oe24.TV im August mit seinen Live-Berichten von den Corona-Pressekonferenzen bereits an acht Tagen für zumindest eine Stunde am Vormittag (10.00–12.00 Uhr, MA 12–49 J.) der meistgesehene TV-Sender in ganz Österreich.

Afghanistan, Unwetter und Updates zu Corona

Der starke Quoten-Zugewinn für oe24.TV im August dürfte einerseits auf die exzellente Afghanistan-Berichterstattung in Partnerschaft mit CNN, andererseits auf die Live-Berichte von den Unwettern und die aktuellen Updates zu den Corona-Maßnahmen zurückzuführen sein.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Das Interesse an seriösen, aber auch aktuellen News nimmt beim TV-Publikum immer mehr zu, vor allem bei der jüngeren Zielgruppe unter 50 Jahren. Im August hatte oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe bereits mehr als doppelt so viel Marktanteil wie der zweitgrößte Nachrichtensender.“