ÖAK: Kombi ÖSTERREICH & oe24 mit 403.753 verbreiteter Auflage

Sensationell: WIEN-Ausgabe mit 252.444 verbreiteten Zeitungen* im Schnitt Di-Fr und damit wieder vor HEUTE

In der heute veröffentlichten ÖAK für das 2. Halbjahr 2024 meldet die

Kombi der Kauf-Tageszeitung ÖSTERREICH und der Gratis-Tageszeitung oe24 403.753 verbreitete Exemplare* im Wochenschnitt Dienstag bis Freitag.

Bei den gemeldeten ePaper, die in die verbreitete Auflage zählen, kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 auf 72.708 verbreitete Exemplare im Wochenschnitt Di-Fr.

Sensationell sind auch die WIEN-Werte: So kommt die Kombi ÖSTERREICH & oe24 bereits auf 252.444 verbreitete Zeitungen (davon 72.708 ePaper) und liegt damit wieder vor HEUTE in Wien.

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Mit 403.753 verbreiteten Exemplaren im 2. Halbjahr sind wir wieder über der wichtigen 400.000er-Marke und zeigen damit, dass Print weiterhin einen hohen Stellenwert für unsere Mediengruppe hat. Besonders erfreulich sind auch die ePaper-Zahlen, die mit 72.708 verbreiteten Exemplaren den digitalen Wandel der klassischen Zeitung in die Online -Welt darstellen. Unser Ziel ist es, 2025 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden.“

*) davon 72.708 ePaper

Quelle: ÖAK 2. Halbjahr 2024, Wochenschnitt Di-Fr, verbreitete Auflage Inland, Der Kombi ÖSTERREICH & oe24 Gesamt/STAMM/OÖ/WIEN umfasst ÖSTERREICH GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE) und oe24 GESAMT/STAMM/OÖ/WIEN (inkl. aller TBE). HEUTE Wien Wochenschnitt Mo-Fr

In der ÖAK, die wie die Media-Analyse ein wichtiges Instrument für Werbebuchungen ist, wird unter anderem die Verbreitung von Werbeträgern in regelmäßigen Abständen durch Wirtschaftsprüfer geprüft und halbjährlich veröffentlicht. Die MA erhebt die Reichweite (Leserzahl) von Medien. Aktuelle Reichweitenzahlen sind unter www.media-analyse.at abrufbar. Die Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist am Markt nicht erhältlich.