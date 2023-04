Neue Studie zeigt: Österreich hat Deutschland bei der Kaufkraft pro Kopf 2023 überholt.

Mit 26.671 Euro, die den Österreichern 2023 im Schnitt für Konsumausgaben bleiben, sind wir reicher als die Deutschen, denen heuer 26.271 Euro zur Verfügung stehen. Das zeigt die neue Gfk-Kaufkraftstudie für den deutschsprachigen Raum.

Schweizer doppelt so reich

Mit Abstand vorne liegen einmal mehr die Schweizer, die mit 49.592 Euro mehr als die doppelte Summe haben.

Insgesamt kommen die knapp 9 Mio. Österreicher 2023 auf eine Kaufkraftsumme von rund 239,5 Mrd. Euro. Als Kaufkraft wird das in privaten Haushalten jährlich verfügbare Einkommen bezeichnet, das nach Abzug regelmäßiger Zahlungen (etwa Miete, Energie, Kreditraten) für Konsumzwecke bleibt.

Niederösterreicher haben das meiste Geld

Die Kaufkraftgewinne fallen in Österreich mit 5,3 % heuer deutlich höher aus als in Österreich und der Schweiz. Allerdings komme das Plus in allen drei Ländern bei den Menschen nicht wirklich an, sondern falle den steigenden Preisen zum Opfer, kommentiert GfK-Experte Tim Weber.

Das meiste Geld haben hierzulande die Niederösterreicher mit 27.935 Euro, Wien bildet das Schlusslicht (siehe Tabelle). Betrachtet man allerdings die Bezirksebene, so führt der 1. Bezirk in Wien das Ranking an: In der City liegt die Pro-Kopf-Kaufkraft mit 41.423 Euro mehr als 55 % über dem österreichischen Durchschnitt.

Das Kaufkraft-Ranking nach Bundesländern:

1. Niederösterreich 27.935 €

2. Vorarlberg 27.865 €

3. Burgenland 27.268 €

4. Salzburg 27.131 €

5. Oberösterreich 27.086 €

6. Steiermark 26.579 €

7. Tirol 26.236 €

8. Kärnten 26.172 €

9. Wien 25.138 €