AK-Chefin Anderl schreibt Brief an die 100 Reichsten

Renate Anderl wendet sich wegen Vermögenssteuer persönlich an jene, die es beträfe.

Wien. „Besonders herausfordernde Zeiten erfordern unkonventionelle Schritte“: Mit diesem Satz leitet Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer (AK), einen Brief ein, den sie an die 100 reichsten Menschen in Österreich (laut trend-Liste) richtet. Denn diese 100 haben etwa gleich viel Vermögen wie 5,5 Mio. Menschen in Österreich zusammen.

Gegen dieses Ungleichgewicht geht Anderl in die Offensive: „Die Pipifax-Steuern, die die Reichen derzeit zahlen, sind nicht gerecht. Deshalb bekommen die 100 Reichsten Post von mir“, so Anderl in einem Tweet. Einige reiche Österreicher würden spenden, so Anderl in ihrem Brief: „Aber ich möchte nicht in einem Charity-Staat leben.“ Sie appelliert an die Multi-Millionäre: „Ich würde mich sehr freuen, wenn sie öffentlich und der Politik gegenüber erklären, dass sie es gerecht finden, wenn Reiche künftig mehr Steuern bezahlen als bisher.“ Eine Vermögenssteuer würde zusätzlich rund 5 Mrd. Euro jährlich bringen.