Bald kein Krügel mehr unter 5 Euro

Gastronomen müssen 9,5 % mehr fürs Bier zahlen, das wird auch die Gäste treffen.

Linz. Unangenehme Post flatterte vielen Wirten in den letzten Tagen herein: Die Brau Union, Österreichs größtes Brauereiunternehmen, erhöht die Bierpreise für Gastronomen ab Februar um durchschnittlich 9,5 %. Das ist bereits die zweite Preisanhebung innerhalb eines halben Jahres, im Herbst hatte es eine Erhöhung um 7,8 % gegeben. Damals hatten viele Wirte noch versucht, das nicht an die Gäste weiterzugeben – jetzt wird sich das schlicht nicht ausgehen. Denn die Gastronomen sind am Limit, werden das Bier teurer anbieten müssen, um überleben zu können.

Ernüchternde Folge für Biertrinker: Das Krügel wird es in vielen Lokalen wohl bald nicht mehr unter 5 Euro geben. „Mit der jetzigen Preiserhöhung wird es in vielen Betrieben notwendig sein, 5 Euro oder mehr für eine Halbe Bier zu verlangen“, sagt Thomas Mayr-Stockinger, Wirtesprecher in OÖ. Aktuell kostet ein Krügel im Schnitt 4,20 bis 4,80 Euro.

Marken. Die Brau Union begründet ihre Preiser­höhung gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten mit gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Zur Brau Union (die zum Heineken-Konzern gehört) zählen u.a. die Marken Gösser, Zipfer, Puntigamer, Schwechater, Kaiser Bier, Schladminger und Wieselburger.