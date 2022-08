Rainer Wimmer, Chef der Metaller-Gewerkschaft Pro-Ge, macht vor der Gehaltsrunde eine klare Ansage. "Wir wollen einen Reallohn-Zuwachs", sagt er im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe).

ÖSTERREICH: Am 19. September startet die Lohnrunde. Was ist Ihre Ansage diesmal?

Rainer Wimmer: Wir haben heuer eine ganz besondere Situation. Auf der einen Seite schaut alles darauf, was mit dem Gas ist und was Putin tut. Doch auf der anderen Seite jagt ein Rekordergebnis das andere und die Unternehmen verdienen enorm viel Geld. Die Arbeitgeber beschwören zwar dunkle Wolken am Horizont. Wir verhandeln aber auf Basis der vergangenen 12 Monate. Da wollen wir einen Reallohnzuwachs.

ÖSTERREICH: Die Inflationsrate ist für Sie Unterkante?

Wimmer: Unter der Inflationsrate werden wir nicht abschließen, da können Sie Gift drauf nehmen.

6 bis 7 Prozent Inflation als Basis

ÖSTERREICH: Von welcher Basis gehen Sie da aus?

Wimmer: Wenn die Verhandlungen starten, gehen die Wirtschaftsforscher von 6 bis 7 % aus. Und nochmals: Wir reden da von Geld, das schon auf den Konten der Firmen liegt. Jetzt geht es darum, was die Unternehmen schon haben. Da gibt es keine Ausreden.

"Unternehmen geben Teuerung weiter"

ÖSTERREICH: Jetzt sagen aber nicht nur Sie, sondern auch die Unternehmen, dass sie unter der Teuerung leiden.

Wimmer: Die Teuerung spielt eine ganz große Rolle, weil die Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir sehen aber, die Unternehmen geben über weite Strecken diese Teuerung weiter. Und dann zahlen die kleinen Häuslbauer für das Zementsackl 40 % mehr und fürs Betonieren 30 % mehr. Das heizt ja auch die Inflation an.

ÖSTERREICH: Wie ist die Stimmung in den Betrieben. Sind die Leute angefressen?

Wimmer: Grundproblem ist, dass die Verantwortlichen – die Regierung – nichts tun, damit diese Inflation eingedämmt wird. In anderen Ländern werden Steuern gesenkt, bei uns gibt es Tropfen auf den heißen Stein.

"Lassen uns nicht abspeisen"

ÖSTERREICH: Rechnen Sie mit einem Arbeitskampf?

Wimmer: Na ja, die Unternehmen sagen, es ist ja ein Wahnsinn, welche Summen wir da in die Hand nehmen müssen. Und da sage ich gleich: Wir werden uns mit Einmalzahlungen nicht abspeisen lassen. Die können gemacht werden obendrauf. das ist sozusagen Schnittlauch aufs Brot. Das fängt aber niemals die Inflation ab, wir brauchen eine nachhaltige Lohnerhöhung.(gü)