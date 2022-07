WK-Wien-Umfrage: Wiener Wirtschaft auf gutem Weg

Die Wiener Wirtschaft ist trotz Problemen bei Arbeitskosten, Fachkräften und Energiekosten auf gutem Wege.

So konnten 61 Prozent der Wiener Unternehmen zuletzt steigende Auftragszahlen verzeichnen, ähnlich viele hatten Umsatzsteigerungen (57 Prozent). Das geht aus einer Umfrage der Wirtschaftskammer Wien (WK Wien) für den Zeitraum Mai 2021 bis Mai 2022 hervor.

Auch bei der Investitionstätigkeit ist ein Plus zu vermerken - fast die Hälfte der Betriebe haben sie verstärkt. Wichtige Treiber sind hier vor allem Digitalisierung (86 Prozent), technischer Fortschritt (81 Prozent) und Ökologisierung (70 Prozent). Die Ausblicke auf den Herbst sind dennoch getrübt. Nur 22 Prozent der Unternehmen gehen von einer Verbesserung der Auftragslage aus, rund doppelt so viele (42 Prozent) rechnen mit einer Verschlechterung. Etwas positiver fallen die Erwartungen bezüglich der Umsatzentwicklungen aus - hier gehen 29 Prozent der Unternehmer von einer Verbesserung aus, 38 Prozent von einem Rückgang.

Große Herausforderungen sehen die Wiener Betriebe in puncto Personal. Drei Viertel geben die Arbeitskosten als Problem an, ähnlich viele nennen den Arbeits- und Fachkräftemangel. Walter Ruck, Präsident der WK Wien, fordert eine "Fachkräfteoffensive, um den positiven Trend am Arbeitsmarkt fortzuführen". Hierzu zähle die überregionale Vermittlung offener Jobs sowie die attraktivere Gestaltung der Lehre, so Ruck.