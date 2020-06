Eine Woche nach dem Rettungs-Deal heben die Flugzeuge wieder ab. In der ersten Woche werden gleich 27 Destinationen angeflogen. Darunter: London, Paris, Brüssel und Tel Aviv. In der Woche darauf kommen noch 10 europäische Ziele dazu. An Bord gilt Maskenpflicht. Der Mittelsitz wird aber nicht freigelassen.

Übersee. Ab kommendem Montag startet die AUA wieder mit Langstreckenflügen. Der erste geht am 1. Juli um 10.15 Uhr nach New York.

Destinationen im AUA-Neustart

Ab 15. Juni (unter anderem): Amsterdam, Athen, Berlin, Brüssel, Frankfurt, Genf, Hamburg, Larnaka, London, Paris, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Thessaloniki, Zürich

Ab 22. Juni: Mailand, Nizza, Prag, Split und Warschau

Ab 1. Juli: Bangkok, Chicago, New York, Washington, Rom, Moskau, Kairo, griech. Inseln