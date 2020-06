Bei Spar steht Führungswechsel bevor

Beim Handelsriesen Spar kündigt sich ein Wechsel an der Spitze an. Vorstandschef und Miteigen­tümer Gerhard Drexel zieht sich mit Erreichen des 65. Lebensjahrs demnächst von der Konzernspitze zurück – wie es in den Statuten des 1954 gegründeten Familienunternehmens vorgesehen ist.

Der Vorarlberger Drexel arbeitet seit 1990 bei Spar, seit 2001 ist er Chef. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen stetig. Erst kürzlich gab Spar bekannt, die neue Nummer 1 im österreichischen Lebensmittelhandel zu sein: Mit 35,6 % Marktanteil im April sei es gelungen, den Mitbewerber Rewe (u. a. Billa, Merkur) zu überholen.

Nachfolger Hans K. Reisch?

Der Wechsel an der Spar-Spitze wird intern seit Jahres­beginn vorbereitet – im Geheimen. Ende Juni werde Drexel bekannt geben, wer ihm nachfolgt, heißt es von Spar. Dem Vernehmen nach soll das Hans Klaus Reisch (58) sein, derzeit im Spar-Vorstand zuständig für Finanzen und Filialen. Sein Großvater Hans F. Reisch gehörte einst zu den Gründer­vätern von Spar, sein Vater war ebenfalls lange Spar-Chef, später Aufsichtsratspräsident.

In den Spar-Vorstand einziehen sollen Insidern zufolge im Übrigen Marcus Wild (er entstammt ebenfalls einer der Eigentümer­familien und ist derzeit verantwortlich für die Spar SES Shoppingcenter) sowie Interspar-Chef Markus Kaser.

Eigentümerstruktur: Spar gehört drei Familien

Spar Österreich ist ein zu 100 % österreichisches Familienunternehmen. Die Anteile halten noch immer zum weitaus größten Teil die drei Gründerfamilien Reisch, Drexel und Poppmeier – Mitglieder dieser Familien führen den Handelskonzern mit über 85.000 Mitarbeitern im In- und Ausland noch heute.

(sea)