Das Abholen vorbestellter Speisen in Lokalen ist nun offiziell geregelt und erlaubt. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium und mit Unterstützung des Landwirtschafts-und Tourismusministeriums gebe es eine entsprechende Änderung der Covid-19-Verordnung der Regierung, teilte der Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Mario Pulker, am Freitag mit.

Die Änderung bringe "eine große Erleichterung" für die Betriebe. "Wir hatten dazu in den letzten Wochen sehr viele Anfragen von verunsicherten Wirten", so Pulker. Nun sei sowohl das Liefern, wie auch das Abholen von bestellten Speisen "klar geregelt und erlaubt".

Nun denkt auch der Fast-Food-Riese McDonald's über das Aufsperren seiner Filialen nach. Demnächst sollen also wieder Speisen zur Abholung angeboten werden, bestätigt der McDonald's-Chef Dietmar Kuhn der "Kleinen Zeitung". "Wir prüfen derzeit gerade, wie wir unsere Lokale wieder öffnen können", sagt er. Allerdings sei aufgrund der Regeln auch klar, dass Drive-In-Restaurants davon ausgenommen sind, bestätigt Reinhard Krämmer, Sprecher der österreichischen McDonald's-Franchisenehmer. Nun stehe aber in erster Linie die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden auf der Prioritätenliste.

Die Speisen dürfen nicht im Lokal konsumiert werden und der auch sonst vorgeschriebene Sicherheitsabstand von einem Meter ist einzuhalten.