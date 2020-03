Coronavirus: Gähnende Leere am Flughafen Wien

Gähnende Leere am Flughafen Wien-Schwechat gestern Mittag. Nur vier Schalter sind geöffnet. Rund 40 Passagiere halten sich im Terminal 1 auf. Alleine bei den Austrian Airlines wurden neben den Flügen nach China auch 20 Prozent der Flüge innerhalb Europas gestrichen. In den nächsten Wochen sollen es noch über 50 Prozent werden. „Solche Epidemien können einen Druck auf die Branche machen“, sagt Austrian-Pressesprecherin Tanja Gruber.

Alitalia stellt Flugbetrieb in Mailand-Malpensa ein

Die staatliche italienische Fluggesellschaft Alitalia stellt ab Montag den kompletten Flugbetrieb auf dem zweitgrößten Flughafen des Landes, Mailand-Malpensa, ein. Am Montagvormittag werde mit einer Maschine aus New York das letzte Alitalia-Flugzeug auf dem größten Flughafen der norditalienischen Wirtschaftsmetropole landen, hieß es.



Alitalia reduzierte zugleich den Flugbetrieb auf dem kleineren Mailänder Flughafen Linate und jenem Venedigs. Von Linate werde es nur noch nationale Flüge geben. Internationale Destinationen werden nur noch über Rom erreicht werden können. Auch aus Venedig werde es nur noch wenige Verbindungen geben.



Den betroffenen Passagieren bietet die krisengeschüttelte Fluglinie eine kostenlose Umbuchung bzw. Stornierung an.



Die Aussetzung die Flüge nach Mailand Malpensa ist ein schwerer Schlag für Alitalia, die seit Jahren auf der Suche nach einem Käufer ist. Die italienische Regierung hat diese Woche einen neuen Anlauf zum Verkauf der seit Jahren schwer verschuldeten Fluggesellschaft unternommen. Interessenten werden aufgerufen, bis zum 18. März ihr unverbindliches Angebot für die Airline einzureichen.