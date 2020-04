Diese McDonald's-Filialen sperren am Montag wieder auf

Das Warten hat ein Ende: Ab Montag (20. April) können wir wieder zum Mäci. Die Kette sperrt schrittweise wieder auf, zunächst 70 McDrive-Standorte (davon 8 in Wien) – also zum Abholen des Essens mit dem Auto durch eine Durchreiche, außerdem die Essenszustellung McDelivery. Die restlichen 64 der insgesamt 134 Drive-In-Restaurants öffnen dann in der nächsten Phase.

Die Kernöffnungszeiten sind von 11 bis 20 Uhr. Es werde vorerst ein reduziertes Produktangebot geben, vor allem die Klassiker von Cheeseburger bis Big Mac, so ein McDonald‘s-Sprecher zu ÖSTERREICH. Die entsprechenden Hygiene-Vorschriften werden natürlich auch akribisch eingehalten. Alle Mitarbeiter tragen Maske und jene, die mit Bargeld hantieren,, auch Handschuhe. Am Donnerstag verriet McDonald‘s eine Website online mit den genauen Standorten und Infos.

Hier alle Filialen auf einen Blick:

Wien: