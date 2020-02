Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und der schwache Euro treiben den Goldpreis in die Höhe. Dazu kommt, dass der Euro im Verhältnis zum Dollar, in dem Gold üblicherweise gehandelt wird, laufend fällt. In Summe ist das Edelmetall für heimische Anleger so teuer wie nie. Der Preis lag am Donnerstag erstmals über 1.500 Euro je Feinunze (1.500,09 Euro).