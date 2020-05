''Kronen Zeitung'': Die Dichands bekommen kein Geld

Der seit Jahren laufende Streit zwischen den Hälfteeigentümern der Kronen Zeitung – der Familie Dichand und der deutschen Funke-Gruppe – spitzt sich weiter zu. Es geht im Kern um die Sonderrechte, die der verstorbene Krone-Gründer Hans Dichand sich und seinen Erben beim Verkauf der 50 % an die Deutschen 1987 gesichert hat. Dazu gehört eine garantierte jährliche Ausschüttung in Höhe von mindestens rund sieben Millionen Euro an die Dichands – unabhängig vom tatsäch­lichen Gewinn der Zeitung.

Dieses Geld ist stets geflossen – aber heuer nicht. Die Dichands warten seit Monaten auf ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2019, wie die Presse berichtet. Die Funke-Gruppe blockiere die Auszahlung.

Streit um Stimmrechte und Sonderrechte für Dichands

Der Grund, warum sich die Deutschen querlegen, dürfte Uneinigkeit über die Bilanz des Vorjahres sein. Funke soll auf Begleichung alter Forderungen bestehen, über deren Höhe ein Streit herrscht. Überdies konnte der Jahresabschluss in der Generalversammlung gar nicht festgestellt werden, da die Funke-Gruppe, die ihren Hälfteanteil an der Krone über die WAZ Ausland Holding hält, die Rechtsauffassung vertritt, inzwischen die Mehrheit der Stimmrechte an der Krone zu besitzen. Das wird von den Anwälten der Dichands bestritten.

Die kumulierte Konfliktsituation führt nun dazu, dass die Dichands heuer auf ihre Millionenzahlung warten.