Lugner-Spot für Möbelhaus sorgt für Wirbel im Netz

Zwei österreichische Institutionen treffen im neuen XXXLutz-Werbe-Clip aufeinander: Familie Putz und Richard "Mörtel" Lugner. Weil ihm die Hollywood-Stars "mit ihrem depperten Englisch auf die Nerven gehen", hat der Baumeister "jegliche Kosten und Mühen gescheut" und die XXXLutz-Familie zum Opernball eingeladen. So zumindest in der neuen Fernseh-Werbung, in der eine Pressekonferenz vorgegaukelt wird.



Was kann da noch schief gehen, dachten sich wohl die Macher. Aber dann kommt diese Szene. Zuerst nimmt noch die Oma der Familie neben Lugner Platz, als er seine Opernballgäste vorstellt. "Ah, eine Dame Ihren Alters", sagt ein "Journalist" Richtung Lugner. "Die doch nicht", antwortet "Mörtel". Dann dreht er sich zur Schwiegertochter Putz. "Die!", sagt er. "Was? Ich?", ist sie ganz verdutzt.



Shitstorm

Seit knapp zwei Wochen läuft der Spot schon. Jetzt kassiert er aber einen Shitstorm. Der Journalist Dieter Chmelar twitterte: "Bin ich wirklich der Einzige hier, der den neuen TV-Spot eines Möbelhauses für widerliches Alters-Shaming hält?"



Offenbar nicht. Denn prompt sammeln sich darunter die Kommentare. "Das 'Na ned die' zur alten Lady ist widerlich, das hätte man anders textieren müssen", schriebt ein User. "Bei dem Spot weiß man gar nicht, wo man anfangen soll", schreibt eine andere.



