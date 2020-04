McDonald’s könnte in ­Kürze wieder aufsperren

Die Mäci-Wüste könnte bald ein Ende haben. Seit Ende letzter Woche ist klar, dass Restaurants wieder Essen zur Abholung durch die Kunden (nach Vorbestellung) anbieten dürfen. Das würde genau dem Prinzip bei McDonald’s entsprechen: Die Kunden ordern via App oder am Bestellkiosk und holen sich Burger und Co. dann ab.

In der Tat hat McDonald’s Österreich gleich am Freitag eine entsprechende Anfrage an die ­Behörde gestellt, so ein Sprecher gegenüber ÖSTERREICH. Es gehe u. a. um die Frage, ob auch die McDrive-Standorte der neuen Regelung entsprechen würden. Anfang der Woche rechnet man mit einer Antwort und möchte, wenn möglich, zügig aufsperren – „natürlich ohne den Sitzbereich der Restaurants“.

Ein paar Tage Vorbereitung werde es brauchen: Die Restaurants müssen wieder mit Lebensmitteln beliefert werden, und spezielle Schutzvorschriften müssen ungesetzt werden.