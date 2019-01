dm-Kunden in Deutschland rasten seit Tagen völlig aus – wegen einer Rolle Klopapier! Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, hat das Klopapier, auf dem ein kleiner Mops mit Ringelshirt und Blumenkranz auf dem Kopf aufgedruckt ist, einen totalen Hype ausgelöst. Nach Hamsterkäufen ist kaum noch eine Packung der Limited Edition der dm-Eigenmarke zu ergattern – jetzt wird das Klopapier sogar zu irren Preisen bei eBay gehandelt: Mehr als 25 Euro müssen Fans für drei Packungen hinblättern. Jetzt kommt der Hype auch zu uns: Auf ÖSTERREICH-Nachfrage bei dm in Salzburg heißt es, das Mops-Klopapier sei bereits bestellt – wann genau es in die Regale kommt, ist noch offen.

© Facebook

Einige kauften gleich mehrere Packungen ein.