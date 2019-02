Wie oe24 bereits berichtete, hat das Klopapier, auf dem ein kleiner Mops mit Ringelshirt und Blumenkranz auf dem Kopf aufgedruckt ist, schon einen totalen Hype in Deutschland ausgelöst. Nach Hamsterkäufen war nach wenigen Tagen kaum noch eine Packung der Limited Edition der dm-Eigenmarke zu ergattern. Anfang Jänner war das Klopapier sogar zu irren Preisen bei eBay gehandelt: Mehr als 25 Euro mussten Fans für drei Packungen hinblättern.

Jetzt kam der Hype endlich auch zu uns: Am Dienstag gab es die süße Mops-Edition endlich auch im Online-Shop bei dm in Österreich und seit Mittwoch auch in den Filialen.

© Instagram

Mega-Hype auch in Österreich

Allerdings musste man schnell sein. Denn am Donnerstag waren die meisten Exemplare schon weg. Online gab es das beliebte Toilettenpapier schon gar nicht mehr - ausverkauft. Und in den Filialen gibt es nach nur einem (!) Tag auch nur mehr vereinzelt Packungen. Man müsse Glück haben, hieß es vonseiten der Drogeriemarkt-Kette.

Aber keine Sorge. Wer unbedingt ein Stück der Limited Edition haben will, muss sich noch bis Ende Februar gedulden. Dann kommt auch eine größere Lieferung, damit dann auch wirklich alle die Chance auf den süßen Mops im Ringelshirt haben.