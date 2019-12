Novomatic-Chef Neumann im Interview

Der Glücksspielkonzern Novomatic werde sicher in Österreich bleiben, erklärt dessen CEO Harald Neumann (Bild) im Interview. Novomatic-Eigentümer Johann Graf sei viel zu sehr in Österreich verwurzelt. Die Vorwürfe in der "Casinos-Affäre", Novomatic hätte im Gegenzug für die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Casinos-Vorstand Glücksspiellizenzen bekommen wollen, weist er zurück.

ÖSTERREICH: Das Jahr 2019 war sehr turbulent und mündete im Verkauf der Novomatic-Anteile an den Casinos Austria (Casag). Was waren die Beweggründe dafür?

Harald Neumann: Klarheit schaffen für die Casinos Austria (Casag) - und dazu gehört vor allem eine klare Beteiligungsstruktur. Natürlich hätten wir noch Jahrzehnte streiten können, aber letztendlich geht es um das Wohl der Casag. Dafür ist eine klare Richtungsentscheidung notwendig. Die ist jetzt gefallen: Es gibt folglich nur mehr zwei wesentliche Aktionäre, die jetzt an der Zukunft der Casag feilen müssen. Zudem sind wir in mehr als 70 Ländern aktiv. Es gibt für Novomatic wesentliche Wachstumsmärkte -wie etwa die USA -, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.

ÖSTERREICH: Bedeutet der Ausstieg bei den Casinos den Anfang vom Totalrückzug der Novomatic aus Österreich?

Neumann: Novomatic bleibt sicher in Österreich. Unser Eigentümer Prof. Graf ist hier viel zu sehr verwurzelt, um Österreich zu verlassen.

ÖSTERREICH: Wie gehen Sie persönlich mit den Ermittlungen rund um die Casinos-Affäre um und was erwarten Sie?

Neumann: Die anonymen Anschuldigungen werden von der Staatsanwaltschaft gerade geprüft. Aber eines ist Fakt: Die türkis-blaue Regierung und die Fachexperten im BMF hatte nie vor, irgendwelche Konzessionen vor 2028 auszuschreiben, wie ein internes Protokoll des BMF belegt. Weder Online- noch Kasinokonzessionen. Da liegen also noch zumindest zwei Wahlen dazwischen. Dann hätte es zudem einer Regierung bedurft, die überhaupt ausschreiben möchte. Schließlich muss es zu einer europaweit transparenten und nicht diskriminierenden Ausschreibung kommen, bei der das Who's who der Branche mit den besten Ausschreibungsanwälten mit Argusaugen dabei ist. Also: 2019 darauf zu spekulieren, dass jemand zusagt, wie der Gesetzgeber oder eine Regierung in ferner Zukunft agieren wird, ist völlig realitätsfern.

ÖSTERREICH: Lassen wir das Thema Casinos beiseite. Was werden die NovomaticSchwerpunkte 2020 sein?

Neumann: Das kommende Jahr 2020 wird insofern bedeutsam, weil wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern. Das wird sich, beginnend mit der zweitgrößten Branchenmesse der Welt in London, durch das ganze Jahr ziehen. Inhaltlich legen wir den Fokus weiterhin auf Forschung und Entwicklung, länderübergreifende Optimierung interner Abläufe sowie Strukturen, aber auch die Mitarbeiter. Wirtschaftlich wollen wir unsere Marktführerschaft in Europa ausbauen und die Aktivitäten in den USA sowie Asien verstärken.

ÖSTERREICH: Wo sehen Sie die Haupt-Wachstumschancen?

Neumann: Die Wachstumschancen sind vielfältig. Wir bauen weiter unsere Kompetenz im Bereich Spielerschutz aus, dabei fokussieren wir uns u. a. auf biometrische Systeme. Hier zählen wir weltweit zu den Vorreitern, haben dafür viel investiert, denn wir sehen einen starken Spielerschutz als Wettbewerbsvorteil. Im Fokus liegt bei uns auch das Thema Sportwetten, auf das wir insbesondere durch die Liberalisierung des US-Marktes große Hoffnungen setzen.