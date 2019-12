Österreich ist ausgebucht!

Pünktlich vor Beginn der Weihnachtsferien (24. 12. bis 6. 1.) herrscht auf den Pisten perfektes Skiwetter. Über 1 Millionen Österreicher machen in der Hochsaison Urlaub – die Folge: Freie Betten in den Bergen sind längst Mangel­ware, jetzt noch kurzfristig eine Unterkunft zu bekommen, gleicht einem Glücksspiel. Ein ÖSTERREICH-Check auf booking.com zeigt: Schladming etwa ist von 26. bis 30. Dezember zu 99 % ausgebucht – nur noch vier Zimmer sind frei. Das gleiche Bild in Saalbach (99 % voll) oder Ischgl (98 %). „Wir haben in den Weihnachtsferien nur noch ein Zimmer am 28. Dezember frei, sind also praktisch ausgebucht“, sagt auch die Kitzbüheler Kultwirtin Rosi Schipflinger im ÖSTERREICH-Talk.