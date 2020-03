Online-Handel ist komplett überlastet

Der Andrang hat in den Supermarkt-Filialen zuletzt deutlich abgenommen, die Online-Shops von Billa und Interspar konnten die Bestellwünsche aufgrund der Coronavirus-Sorgen aber nicht alle abdecken. "Leider sind in Ihrer Region bereits alle Liefertermine ausgebucht. Weitere Termine werden in den nächsten Tagen freigeschaltet", hieß es am Sonntag auf der Billa-Website.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Aufträge zu erfüllen, können aber Verzögerungen nicht vermeiden", heißt es auch bei Billa. Aufgrund der hohen nachfrage gilt eine allgemeine Gewichtsbeschränkung von maximal 100 kg pro Bestellung.

Interspar beliefert aus dem Webshop derzeit Wien, Salzburg Stadt und Umgebung sowie teile von Niederösterreich und Burgenland. Für Salzburg ist derzeit der nächste Liefertermin am 25. März.

Bei den Essenszustellern Lieferando und Mjam lagen die Zustellzeiten in Wien, Linz und Salzburg Stadt am Sonntag zu Mittag zwischen 30 und 60 Minuten. Als Vorsichtsmaßnahme akzeptieren die Essens-Lieferdienste derzeit keine Barzahlungen und stellen das Essen vor der Tür ohne Kundenkontakt ab.