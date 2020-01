RADIO AUSTRIA auf Erfolgskurs

Der aktuell veröffentlichte Radiotest 2019_4 zeigt erstmals einen Trend für die neue Kombination RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol. Obwohl im neuen Radiotest für die zwölf erhobenen Monate im Jahr 2019 vorerst nur zwei Monate von RADIO AUSTRIA enthalten sind, weist der Radiotest für die neue Kombination RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol bereits ein Plus von fast 20 Prozent in der Hörer-Zahl (10+, Mo.-Fr.) gegenüber dem Vorjahr bei der "alten" Kombination Radio Ö24/Antenne Salzburg, Tirol auf.

In der Übergangsphase bis zum ersten vollständig erhobenen Sende-Jahr von RADIO AUSTRIA veröffentlicht der Radiotest noch eine Kombination der Werte des "alten" Programms von Radio Ö24/Antenne Salzburg, Tirol (für 10 Monate) und der neuen Kombination RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol (für zwei Monate). Das Plus von fast 20 Prozent nach nur zwei Monaten lässt auf einen äußerst erfolgreichen Sendestart von RADIO AUSTRIA schließen. Da sich die 20 Prozent auf das Gesamtjahr beziehen, ist der Zugewinn in den letzten beiden Monaten natürlich deutlich höher.

Starke Zugewinne

Für das gesamte Jahr steigert sich der Wert für die Kombi RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol aufgrund der starken Zugewinne von RADIO AUSTRIA in den letzten beiden Monaten in der Gesamtbevölkerung (10+, Mo.-Fr.) von 1,6 Prozent auf 1,9 Prozent. In Wien liegt das Plus sogar bei 30 Prozent. In der Werbezielgruppe 14 bis 49 Jahre verbessert sich die neue Kombi RADIO AUSTRIA/Antenne Salzburg, Tirol von 1,7 Prozent im Vorjahr sogar auf 2,1 Prozent, ein Plus von 24 Prozent (Mo.-So.).

Als einziger nationaler Sender bietet RADIO AUSTRIA zu den stündlichen Topnews alle 30 Minuten regionale News. Durch Interviews mit hochkarätigen Gästen und spektakuläre Promotions ist für beste Unterhaltung gesorgt.