Schwarzer Montag: Börsen weltweit auf Talfahrt

Der ATX fiel um gewaltige 9,01 Prozent auf 2.379,93 Einheiten. Prozentuell gesehen war dies der zweithöchste Tagesverlust, den der heimische Leitindex jemals verbucht hatte.

Aber auch in Europa und den USA wurden deutliche Kursverluste verbucht. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York - 7,79 Prozent, DAX/Frankfurt -7,40 Prozent, FTSE-100/London -7,69 Prozent und CAC-40/Paris -7,63 Prozent.

Dow Jones mit höchstem Punkteverlust der Geschichte

Auch die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag mit massiven Verlusten geschlossen. Der Dow Jones brach um rekordhohe 2.013,76 Einheiten oder 7,79 Prozent auf 23.851,02 Zähler ein. Dies war der stärkste prozentuelle Verlust seit dem Jahr 2008 und punktemäßig das größte Minus in seiner Geschichte, berichtete der Finanzinformationsdienst CNBC.



Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index sackte um 225,81 Punkte (minus 7,60 Prozent) auf 2.746,56 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index fiel um 624,94 Einheiten oder 7,29 Prozent auf 7.950,68 Zähler.



Am Wochenende hatte Saudi-Arabien als Reaktion auf die russische Blockade einer weiteren Drosselung der Ölförderung Preise gesenkt und eine Ausweitung der Produktion angekündigt. Daraufhin brach der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um bis zu 31,5 Prozent ein und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dem Golfkrieg 1991 zu.

Corona-Auswirkungen enorm

Überdies blieb die Coronavirus-Epidemie weiterhin ein marktbestimmendes Thema, denn bei den Anlegern ließ der sich ausbreitende Erreger die Alarmsirenen schrillen und schürte laut Umfrage die Furcht vor einer globalen Rezession. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag einen bisher beispiellosen Einbruch ihres Barometers innerhalb eines Monats in allen Weltregionen. Der globale Konjunktur-Gesamtindex fiel im März von plus 8,1 Zählern auf minus 12 Punkte zurück. Nie zuvor sei ein so starker synchronisierter Einbruch der Welt-Konjunktur in den Sentix-Daten messbar gewesen, so Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Mit Blick auf die Einzelwerte machten entsprechend der Neuigkeiten die Aktien des heimischen Öl- und Gasriesen OMV keine gute Figur. Sie schlossen nach einem Kursrutsch von 15,31 Prozent bei 29,21 Euro. Für die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) ging es um 16,77 Prozent auf 27,05 Euro zurück. Sie waren der schwächste Wert im prime market.

Banken rutschen ab

Aber nicht nur Aktien von in der Öl-Branche tätigen Unternehmen zeigten sich am Berichtstag deutlich unter Druck. Die schwergewichteten ATX-Titel der Ersten Group rutschten am Montag um 8,50 Prozent auf 24,45 Euro ab. Raiffeisen Bank International (RBI) sackten um 7,96 Prozent auf 15,60 Euro ab. Für die Titel des Branchenkollegen BAWAG ging es um 11,81 Prozent auf 32,40 Euro hinunter.

Die geringsten Verluste legten hingegen die Wertpapiere des Biotech-Unternehmen Marinomed hin. Sie verloren bei einem geringen Stückumsatz 2,06 Prozent auf 95,00 Euro.