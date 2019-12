So viel casht Mateschitz bei Red Bull

Eine Dose als Geldmaschine: Der Erfolgslauf des Energydrink-Herstellers Red Bull hat Dietrich Mateschitz mit einem Vermögen von 16,3 Mrd. Euro (Stand Forbes-Liste) zum reichsten Österreicher gemacht. Jetzt kommen noch einmal 182 Mio. Euro an Gewinnausschüttung (Mateschitz gehören 49 % an Red Bull) für das Jahr 2018 auf sein Konto. Insgesamt stieg der Nettogewinn von Red Bull um mehr als ein Drittel auf 741 Mio. Euro – allerdings auch wegen einem deutlichen Personalabbau (111 Mitarbeiter verloren in Fuschl ­ihren Job) sowie geringeren Marketingausgaben.