Spar knackt Rekord-Umsatz von 7 Mrd. Euro

Spar investierte letztes Jahr 680 Mio. Euro in neue Filialen oder in den Umbau, 1.000 neue Jobs kamen dazu – und damit knackte der Lebensmittelhändler die nächste Milliarden-Marke! Erstmals hat Spar in Österreich mehr als 7,2 Mrd. Euro (+4,7 %) erwirtschaftet. Der Handelskonzern hält nun bereits ein Drittel der Marktanteile.

Kritik an „Handelsbashing“. Spar-Chef Gerhard Drexel wehrt sich auch gegen die neu aufgeflammte Kritik über angeblich niedrige ­Erzeugerpreise: „Ich kenne kein anderes Land auf der Welt, in dem der Lebensmittelhandel mit der heimischen Landwirtschaft so stark verbunden ist wie in Österreich.“ Rinds-, Schweine- und Kalbfleisch bei Spar etwa kommen schon seit 25 Jahren nur mehr aus Österreich.

"Spar investiert heuer 750 Mio. Euro"

ÖSTERREICH: Sie sind weiter auf Expansionskurs?

Gerhard Drexel: Wir werden heuer rund 750 Mio. Euro investieren, nach 680 Mio. im Vorjahr. Das Geld fließt vor allem in die Erneuerung bestehender Supermärkte und in ganz neue Standorte im In- und Ausland. Unter anderem eröffnen wir am 19. März das kultige neue Shopping-Center Aleja in Ljubljana. Heuer werden wir allein in Österreich wieder deutlich über 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

ÖSTERREICH: Wie sieht es bei den Eigenmarken aus?