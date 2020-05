Super-Angebote: Opening-Rabatte bis -70 %

Startschuss für das Schnäppchen-Paradies in den wiedereröffneten Shops und Einkaufszentren. Für Händler jetzt gilt die Devise: Der Verlust muss wiedergutgemacht werden. Für Kunden gilt: Ran an die Angebote, diese Chance gibt es nicht so schnell noch einmal.

Absolutes Highlight sind derzeit die Gartenmöbel. Bis zu 68 % sind sie preisgesenkt (siehe rechts). Die Auswahl ist enorm. Die Lager sind voll, in allen Preiskategorien ist die Ware noch da. Heuer besonders beliebt: Bequeme Loungemöbel für Terrasse und Garten in Erdfarben.

Auch sonst bieten Möbelhäuser jetzt Top-Konditionen. Bei XXXLutz etwa gibt es ausgewählte Möbel um bis zu minus 73 %. Das Outdoor-Loungeset „Maui“ ist bei kika um 69 % verbilligt.

Frühjahrs-Mode muss jetzt raus aus den Lagern

Heiße Preise gibt es auch in Elektro-Shops. Das iPhone XS (64 GB) etwa ist um 330 Euro preisgesenkt (Saturn), die beliebte Nintendo Switch Lite bekommt man jetzt um nur 199 Euro (MediaMarkt).

Tipp: Die Modeketten haben noch ihre Frühjahrsmode liegen. Es warten Top-Angebote.