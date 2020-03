Der neue österreichische News-TV-Sender oe24-TV hat gestern eine kleine TV-Sensation geschafft: oe24-TV war mit seiner FELLNER LIVE-Sondersendung zur Corona-Krise gestern vormittag von 10 – 11 Uhr in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen das meistgesehene Programm aller in Österreich empfangbaren TV-Sender. Oe24-TV hatte mit der Corona-Sondersendung von 10 bis 11 Uhr einen Marktanteil von 10,8 Prozent.



Am gesamten Vormittag von 9 bis 12 Uhr war oe24-TV nach ORF 2 in der Werbezielgruppe 12 – 49 Jahre mit einem Marktanteil von 8,65 Prozent das zweitmeistgesehene TV-Programm Österreichs.



Insgesamt erreichte oe24-TV gestern, Mittwoch, über den gesamten Tag in der Werbezielgruppe (12 – 49 Jahre) einen Rekord-Marktanteil von 2,04 Prozent und war damit mit großem Abstand der meistgesehene News-TV-Sender in Österreich.



In der gesamten Zuseherzahl (12+) erzielte oe24-TV einen Marktanteil von 1,25 Prozent und verzeichnete über den gesamten Tag mehr als 350.000 Zuseher.



Im gesamten Monat März (1. – 15.3. 2020) liegt oe24-TV bisher auf Rekord-Kurs. In der Werbezielgruppe beträgt der Marktanteil im März bisher 1,17 Prozent, im Gesamtpublikum 0,84 Prozent. Damit konnte oe24-TV seinen Marktanteil beim Gesamtpublikum (12+) gegenüber dem Vorjahr (im März 2019 lag er bei 0,23 Prozent) mehr als verdreifachen und um 270 Prozent steigern. Sowohl im Gesamtpublikum als auch in der Werbezielgruppe ist oe24-TV damit im März der führende TV-News-Sender in Österreich.



Oe24-TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Unser Quoten-Erfolg im März ist bemerkenswert. Er ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass wir 24 Stunden am Tag die umfangreichste und informativste Berichterstattung zur Corona-Krise haben sondern auch darauf, dass sich oe24-TV als führender Nachrichtensender in Österreich durchgesetzt hat. Mit mehr als 1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe haben wir erstmals unsere Traum-Marke aber auch das Wunsch-Ziel aller Werber und Agenturen erreicht.“