oe24.TV startet auch den Februar mit einer Quoten-Erfolgsmeldung: Am Dienstag erreichte oe24.TV bereits einen Tagesmarktanteil von 0,6 Prozent in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Bei allen TV-Zusehern ab 12 Jahren lag der Tages-Marktanteil bei 0,5 Prozent. Insgesamt schauten am Dienstag bereits 223.000 Österreicher oe24.TV.

Besonders erfreulich sind die Quoten bei FELLNER! LIVE, wo am Dienstag Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Politik-Berater Stefan Petzner zu Gast waren, sowie das Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena am Programm stand. Am Dienstagabend sahen bereits 109.000 Österreicher FELLNER! LIVE. In der Werbezielgruppe der 12 bis 49-Jährigen lag der Marktanteil beim Interview mit der grünen Ministerin Leonore Gewessler sogar bei mehr als 2 Prozent (21–21.30 Uhr).

Damit war oe24.TV am Dienstag erneut der meistgesehene News-Sender in Österreich. Puls 24 weist die Quoten im Februar bisher weiterhin nicht aus.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtete Zahlen, personengewichtet 12+ bzw. 12-49 (MA) nach Zeitschienen (Fellner Live: 21.00–23.05 Uhr)