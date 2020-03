Volker Piesczek ist neuer Star bei oe24.TV

Ein halbes Jahr lang gönnte sich Publikumsliebling Volker Piesczek eine TV-Auszeit und widmete sich dem Coaching und seiner Familie. Jetzt feiert der Tausendsassa sein TV-Comeback bei oe24.TV. „Es hat sich perfekt ergeben. Ich habe mit Wolfgang Fellner schon im Jahr 2000 beim Radio zusammengearbeitet“, so Piesczek im ÖSTERREICH-Talk.

Vorabend. Seinem neuen Engagement blickt Piesczek mit großer Freude entgegen. „Ich bin immer dabei, wenn es Pionierarbeit gibt“, so der Moderator, der ab sofort on air ist. Piesczek moderiert die tägliche Nachrichten-Sendung „Tagesthemen“ im Hauptabendprogramm (von 20–21 Uhr). „oe24.TV hat ein Top-Team und ich finde es beeindruckend, was hier an Arbeit geleistet wird“, so der TV-Star.

Gewappnet. Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein: Derzeit moderiert Piesczek täglich eine Sondersendung zum Corona-Virus auf oe24.TV. Er selbst hat keine Angst vor dem Virus. „Ich habe immer Desinfektionsmittel dabei und halte Abstand.“