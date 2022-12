× So viel verdient Österreich

Das verdient Österreich. Report des Rechnungshofs. Beamte sind Spitzenreiter.

Wien. Gestern wurde der Report über die durchschnittlichen Einkommen in Österreich veröffentlicht. Die Kernaussage: Beamte verdienen am meisten. Ganz hinten liegen Mitarbeiter der Gastronomie und Berherbergungsindustrie. Der Report listet detailliert auf, wie unterschiedlich die Einkommen tatsächlich sind:

■ So liegt das mittlere Bruttojahreseinkommen von Arbeiter(innen) bei 23.248,–/Jahr.

■ Angestellte verdienen im Vergleichszeitraum 35.302,–, Vertragsbedienstete 37.770,–.

■ Spitzenreiter sind Beamte mit 61.389,–.

Frauen verdienen in allen Berufs-Gruppen weniger

■ Führungskräfte (70.000,–) bekommen fast viermal so viel wie Hilfsarbeitskräfte (18.084,–). Die Studie besagt: Frauen verdienen in allen Gruppen weniger als Männer.

■ Mit 24.309 Euro brutto betrug das mittlere Einkommen der Frauen 64 % des Männereinkommens (37.707,–). Nur bei Beamten verdienen weibliche Arbeitskräfte nahezu gleich viel wie Männer (s. Grafik).

■ In Branchen wie dem Gesundheits- und Sozialwesen sind die Verdienstmöglichkeiten geringer, ebenso in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben.

Teilzeit. 67 % der Männer sind ganzjährig in Vollzeit (47.688/brutto), 33 % der Frauen (40.977/brutto).

■ Besonders auffallend: Bei der ganzjährigen Teilzeit führen die Frauen österreichweit mit 81 %, nur 19 Prozent der Männer sind in Teilzeit.

■ Am meisten verdienen ganzjährig Vollbeschäftigte in Vorarlberg, am wenigsten in Niederösterreich und in Wien.