Billa startet ersten ''Handy-Supermarkt''

Keine Schlangen, keine Kassen, kein Bargeld! Im Euro Plaza in Wien-Meidling startete Billa als erster Supermarkt Österreichs das Einkaufen ohne Kassa. Und so funktioniert das neuen Bezahlservice „Scan & Go“: Einfach mit der App von Billa am Handy die Produkte scannen, beim Check-out dann einen eigenen QR-Code einlesen und der Einkauf wird vom Konto abgebucht. Eine Ausweitung auf mehr Filialen ist geplant.

© Christian Dusek