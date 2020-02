Handel bringt Milch in Mehrweg-Glasflaschen

Während die Politik über ein Pfand auf Plastikflaschen diskutiert, preschen die Handelsriesen Rewe (u. a. Merkur, Billa) und Spar beim Umweltschutz vor. Denn Glas ist wieder in Mode. Lange wurde Milch nur in Glasflaschen verkauft, später im Tetrapak - nun stehen wieder Glasflaschen im Kühlregal.

Biomilch machte Anfang

Jetzt bringen Spar (Natur*pur) und Rewe (Ja! Natürlich) ab März Milch auch in der Mehrweg-Glasflasche wieder zurück. Spar hatte wie Rewe schon 2018 Biomilch in Glasflaschen eingeführt. Feedback: Fast ein Viertel der Biomilch wird in Glasflaschen gekauft.

Unkomplizierte Rückgabe

Praktisch: Leere Flaschen (22 Cent Pfand) können ab März auch in der jeweils anderen Supermarktkette retourniert werden.