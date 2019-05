Jö Bonus Club hat schon eine Million Anmeldungen

Der neue jö Bonus Club hat am 2. Mai seinen Betrieb aufgenommen und die Anmeldung für die Kunden gestartet. Das Interesse für das händler- und branchenübergreifende Programm ist enorm: In nur fünf Tagen haben sich bereits eine Million Kunden angemeldet. Alle jö Mitglieder haben die Möglichkeit, mit nur einer Karte die Bonuspunkte „Ös“ zu sammeln und gegen Vorteile bei den Partnern einzulösen. Von Anfang an mit an Bord sind u. a. die REWE-Gruppe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg), die OMV, die Bawag, Pagro und Libro.

„Unser Ziel war es, den jö Bonus Club punktgenau auf die Bedürfnisse der heimischen Kunden auszurichten. Es freut uns, dass es gelungen ist, die Österreicherinnen und Österreicher in so kurzer Zeit für unseren jö Bonus Club zu begeistern“, so das Geschäftsführer-Duo Ulrike Kittinger und Mario Günther Rauch (Bild) zur einmillionsten Anmeldung.

3,7 Mio. Kunden als Ziel

Bis Jahresende erwartet sich die Geschäftsführung, die Anzahl der jö Mitglieder auf 3,7 Millionen Kunden zu erhöhen. Die Anmeldung zum Club ist jederzeit möglich: mit der App am Smartphone und auf der Online-Plattform jö-club.at, wobei die physische Karte im Anschluss auf dem Postweg zugesandt wird. Darüber hinaus ist die Anmeldung mit dem jö-Anmeldeformular bei allen Partnern und über digitale Anmeldestationen in ausgewählten Filialen möglich. Dabei ist die jö-Karte sofort gültig.