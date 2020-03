Neue Plattform für regionalen Online-Einkauf

In der Zeit der Coronavirus-Krise rückt auch die Regionalität wieder verstärkt in den Fokus der Konsumenten. Passend dazu hat der Salzburger Roland Bamberger am Mittwoch eine Internetplattform gestartet, welche die Suche nach regionalen Anbietern vereinfachen soll. Unter www.kauftregional.at können sich alle Unternehmen kostenlos eintragen, die ihre regionalen Produkte im Internet anbieten oder Liefer- oder Abholdienste eingerichtet haben.

© kauftregional.at So sieht die Suchfunktion aus.

Für unterschiedliche Branchen

Bamberger will mit der neuen österreichweiten Plattform Menschen vor allem in der derzeitigen Krise dazu motivieren, Einkäufe bei regionalen Geschäften und kleinen Handwerksbetrieben zu tätigen. "Neben Restaurantbetrieben, Geschäften aus dem Lebensmittelbereich und kleineren noch nicht so bekannten Online-Shops sind wir auch auf der Suche nach vielen Klein- und Kleinstunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die in der derzeitigen Ausnahmesituation ihre Waren nicht mehr im Geschäft verkaufen dürfen und nun auf die Zustellung oder Abholung ihrer Produkte setzen", sagt der Salzburger.

© kauftregional.at Beispiel für eine Firmenseite auf kauftregional.at.

Soll nach Corona weitergehen

Die neu gestartete Initiative soll auch in der Zeit nach der Corona-Krise Bestand haben. Der regionale Einkauf werde in Zukunft an Bedeutung gewinnen und er sei auch überlebensnotwendig für die vielen kleinen Betriebe in Österreich, so Bamberger. "Das erste Feedback von kontaktierten Geschäften ist sehr positiv", sagt der Initiator, der sich beruflich mit der Entwicklung von Hotelportalen beschäftigt und privat das Familienportal www.familienausflug.info aufgebaut hat.

